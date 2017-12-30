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В Пентагоне опровергли информацию о планах США расколоть Сирию

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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что использование так называемой демаркационной линии, разделяющей зоны действия российских и американских военных в САР, не нацелено на раскол Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть демаркационная линия, и так сейчас обстоят дела», — сказал Мэттис.

На вопрос журналистов, означает ли это намерение Вашингтона разделить Сирию на несколько различных стран, он ответил отрицательно.

По словам Мэттиса, США намерены активизировать усилия на территориях, неподконтрольных сирийским властям и освобожденных от боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

Ранее в Госдепартаменте США поприветствовали вывоз освобожденных из плена людей из Восточной Гуты в рамках третьего этапа медицинской эвакуации.

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