Армия Сирии освободила от террористов восемь поселений в провинции Хама

Правительственная армия Сирии при поддержке союзников освободила от террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в России) восемь поселений в северной части провинции Хама. Об этом сообщил военный источник в САР.

«Армии при поддержке артиллерии удалось вернуть контроль над деревнями и поселениями Атшан, Аль-Хамдания, Аль-Слумия, Абу-Омар, Насирия, Тиляль Заатари, Мурек и Джадваия», — приводит его слова «РИА Новости».

Во время операции были уничтожены огневые позиции боевиков и их техника.

29 декабря российские военные помогли эвакуировать 42 человека из пригорода Дамаска Восточной Гуты. Как отмечала «Газета.ру», всего в рамках первого этапа эвакуации больных и пленных из подконтрольных оппозиции районов были вывезены 111 человек.