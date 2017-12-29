Российские военные обеспечили эвакуацию 42 человек из пригорода Дамаска, Восточной Гуты в рамках третьего этапа медэвакуации.

Об этом рассказали в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«Эвакуировано 42 человека, включая 13 нуждающихся в неотложной медицинской помощи, а также 11 лиц, удерживаемых боевиками», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Всего за трое суток эвакуировано 107 человек, в том числе 29 больных и 29 заложников.

Территория Восточной Гуты контролируется вооруженной оппозицией официальному Дамаску.

23 декабря стало известно, что процессу обмена задержанными и арестованными в Сирии придают более масштабный характер. Как заявил сотрудникам СМИ глава делегации РФ на переговорах в Астане по Сирии Александр Лаврентьев, для этого будет создана рабочая группа.

Он добавил, что процесс обмена задержанными и арестованными имеет место в Идлибе, в Восточной Гуте и в Хаме.