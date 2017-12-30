США намерены бороться с боевиками первые три месяца 2018 года

Операции по уничтожению остающихся в Сирии боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) будут продолжаться весь первый квартал 2018 года. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с сетью ИГ Бретт Макгурк, соответствующее письмо распространил Госдепартамент США.

«Мы предполагаем, что эти операции продолжатся в течение первого квартала 2018 года. Затем мы сфокусируем наши усилия на стабилизации обстановки [в Сирии]», - сообщил спецпредставитель.

В документе Макгург также отметил, что «бои с боевиками ИГ все еще идут в Сирии», а «США готовы оставаться в Сирии до тех пор, пока мы не будем уверены в том, что боевики ИГ окончательно разгромлены, усилия по стабилизации не прервутся, достигнут заметный прогресс в женевском политическом процессе, нацеленном на реализацию резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, что в конечном итоге должно привести к проведению конституционной реформы и выборам под надзором ООН».

Письмо адресовано 74 членам Глобальной коалиции по противостоянию ИГ, в которую входят государства и международные организации, передает ТАСС.

29 декабря портал iz.ru сообщал, что военные вертолеты США эвакуировали лидеров ИГ из сирийской провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасаке. По данным генштаба РФ, на военной базе США в Эт-Танфе может вестись подготовка боевиков для дестабилизации ситуации в Сирии. США все обвинения отвергают.

30 декабря Мэттис заявил о нахождении террористов в средней части долины реки Евфрат в Сирии.