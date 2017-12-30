США начали использовать искусственный интеллект для борьбы с ИГ

Пентагон в декабре впервые начал применять элементы искусственного интеллекта (Artificial intelligence, AI) в военных операциях против террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом заявил американский специалист Грегори Аллен из исследовательского Центра новой американской безопасности (ЦНАБ) в Вашингтоне.

Эксперт предоставил статью на соответствующую тему телекомпании CNN.

В июне этого года Пентагон приступил к финансированию проекта «Мэйвен» с целью внедрения технологий AI в военную область.

В декабре Пентагон начал использовать элементы AI для борьбы с ИГ в Сирии и Ираке.

Суть технологии в том, чтобы отсматривать и анализировать видео разведывательных беспилотников. По словам эксперта, ничего другого новейшая система делать не может.

«Назначение AI весьма узкое. Она прекрасно справляется с мониторингом данных разведывательной съемки с борта дронов, но в буквальном смысле бессильна в чем-то еще», — цитирует «РИА Новости» Аллена.

Однако специалист уверен, что система решит давнюю проблему Пентагона, который потратил миллиарды долларов на создание более 11 тыс. дронов, но не смог обзавестись достаточным количеством людей для отсмотра снятого материала.

30 декабря портал iz.ru сообщил, что Министерство обороны США отвергло обвинения в поддержке террористов в Сирии и причастности к атаке на российскую базу Хмеймим.