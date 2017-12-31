Пушков прокомментировал заявления Трампа о достижениях США в Сирии

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что утверждения американского президента Дональда Трампа о достижениях США в Сирии имеют мало общего с фактами. Об этом парламентарий написал в Twitter.

Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "пост-правда" - псевдо-реальность, нужная для политич. целей. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 31, 2017

Портал iz.ru писал о заявлении Трампа о том, что международная коалиция во главе с США удалось отвоевать почти 100% территорий в Сирии и Ираке у террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).

Генштаб ВС РФ 6 декабря объявил о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ благодаря действиям правительственных войск сирийской армии и ВКС РФ.