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Пушков прокомментировал заявления Трампа о достижениях США в Сирии

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Фото: ТАСС/Махонин Андрей
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что утверждения американского президента Дональда Трампа о достижениях США в Сирии имеют мало общего с фактами. Об этом парламентарий написал в Twitter.

Портал iz.ru писал о заявлении Трампа о том, что международная коалиция во главе с США удалось отвоевать почти 100% территорий в Сирии и Ираке у террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).

Генштаб ВС РФ 6 декабря объявил о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ благодаря действиям правительственных войск сирийской армии и ВКС РФ.

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