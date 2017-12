Трамп осудил блокировку соцсетей в Иране

Президент США Дональд Трамп осудил блокировку социальных сетей на фоне протестов в Иране.

«Иран, страна спонсируемого терроризма номер один, с многочисленными случаями нарушений прав человека, которые происходят ежечасно, теперь закрыл интернет, чтобы мирные демонстранты не могли связываться. Нехорошо!» - написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Iran, the Number One State of Sponsored Terror with numerous violations of Human Rights occurring on an hourly basis, has now closed down the Internet so that peaceful demonstrators cannot communicate. Not good!