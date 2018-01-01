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Трамп осудил блокировку соцсетей в Иране

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп осудил блокировку социальных сетей на фоне протестов в Иране.

«Иран, страна спонсируемого терроризма номер один, с многочисленными случаями нарушений прав человека, которые происходят ежечасно, теперь закрыл интернет, чтобы мирные демонстранты не могли связываться. Нехорошо!» - написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, 31 декабря Власти Исламской республики Иран заблокировали в стране соцсети Instagram и мессенджер Telegram на фоне массовых протестов, проходящих третий день в крупных городах ИРИ. Участники акции выкрикивали лозунги против правительства и выражали протест экономической ситуации в стране. В результате митингов были задержаны несколько десятков человек.

Трамп и Госдепартамент США осудили подобные действия иранских властей. Глава американского государства обвинил правительство Ирана в «растрате национального богатства ради финансирования терроризма за границей». В ведомстве призвали «все народы публично поддержать иранский народ и его стремление к основным правам», а Иран назвали «экономически угнетенной страной-изгоем», которая «экспортирует насилие, кровопролитие и хаос».

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