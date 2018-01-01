Трамп осудил блокировку соцсетей в Иране

Президент США Дональд Трамп осудил блокировку социальных сетей на фоне протестов в Иране.

«Иран, страна спонсируемого терроризма номер один, с многочисленными случаями нарушений прав человека, которые происходят ежечасно, теперь закрыл интернет, чтобы мирные демонстранты не могли связываться. Нехорошо!» - написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Iran, the Number One State of Sponsored Terror with numerous violations of Human Rights occurring on an hourly basis, has now closed down the Internet so that peaceful demonstrators cannot communicate. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2017 г.

Напомним, 31 декабря Власти Исламской республики Иран заблокировали в стране соцсети Instagram и мессенджер Telegram на фоне массовых протестов, проходящих третий день в крупных городах ИРИ. Участники акции выкрикивали лозунги против правительства и выражали протест экономической ситуации в стране. В результате митингов были задержаны несколько десятков человек.

Трамп и Госдепартамент США осудили подобные действия иранских властей. Глава американского государства обвинил правительство Ирана в «растрате национального богатства ради финансирования терроризма за границей». В ведомстве призвали «все народы публично поддержать иранский народ и его стремление к основным правам», а Иран назвали «экономически угнетенной страной-изгоем», которая «экспортирует насилие, кровопролитие и хаос».