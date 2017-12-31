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США надеются на торжество свободы и прав человека в Иране

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Фото: ТАСС/Albin Lohr-Jones
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США надеются, что в Иране восторжествуют свобода и права человека, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли, комментируя акции протеста в Исламской Республике.

По ее словам, в новом году «надежды и молитвы» США связаны с миллионами людей, которые страдают от «деспотических правительств» в КНДР, Венесуэле, на Кубе и особенно в Иране, где народ постепенно обретает свой голос.

«Иранское правительство испытывают его же граждане. Мы молимся за то, чтобы в конечном итоге взяли верх свобода и права человека», — приводит ее слова ТАСС.

28 декабря Иран охватили массовые протесты, были задержаны несколько десятков человек. По словам президент страны Хасана Роухани, граждане имеют право выражать протест, если их действия не перерастают в насилие и порчу общественного имущества.

На фоне протестов власти Ирана заблокировали соцсеть Instagram и Telegram, пишет «Газета.ру».

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