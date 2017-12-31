Роухани признал право граждан Ирана на протест

Президент Ирана Хасан Роухани признал право граждан страны выражать протест, если их действия не перерастают в насилие и порчу общественного имущества.

Так лидер ИРИ прокомментировал в эфире телеканала «Пресс-ТВ» массовые протесты, охватившие страну с 28 декабря. В ходе акций были задержаны несколько десятков человек

«Протест и критика - конституционные права граждан, если они отличны от насилия и нанесения ущерба общественной собственности», — приводит ТАСС заявление главы государства.

Как писала «Газета.ру», из-за массовых беспорядков власти исламской республики временно заблокировали доступ к соцсети Instagram и мессенджеру Telegram.