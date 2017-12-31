Иранский парламент проведет 1 января экстренное заседание

Меджлис (парламент) Ирана соберется 1 января на экстренное заседание из-за массовых акций протеста. Об этом рассказал председатель комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Камаль Дехкан Фирузабади.

По его словам, депутаты должны обсудить «пути предотвращения подобных инцидентов». В воскресенье, 31 декабря, замгубернатора иранской провинции Лурестан Хабиболла Ходжастепур сообщил, что 30 декабря во время антиправительственной демонстрации в городе Доруд погибли два человека.

Ходжастепур заявил, что в гибели двух протестующих виновны «иностранные агенты». Он подчеркнул, что представители сил безопасности не стреляли по толпе.

Массовые антиправительственные митинги начались в Иране 28 декабря. Протестующие недовольны экономической ситуацией в стране, в частности, ростом цен.