Дуров сообщил о блокировке Telegram в Иране
Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти Ирана заблокировали доступ к мессенджеру на территории страны после отказа администрации сервиса закрыть каналы организаторов акций протеста.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Ранее 31 декабря стало известно о блокировке двух иранских каналов в Telegram. Речь идет о amadnews и его резерве – amadnews1.
Портал iz.ru писал о том, что 28 декабря в Иране начались массовые антиправительственные митинги. Протестуюущие недовольны экономической ситуацией в стране. Демонстрации прошли в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане и Реште.