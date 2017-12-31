Дуров сообщил о блокировке Telegram в Иране

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти Ирана заблокировали доступ к мессенджеру на территории страны после отказа администрации сервиса закрыть каналы организаторов акций протеста.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Iranian authorities are blocking access to Telegram for the majority of Iranians after our public refusal to shut down https://t.co/9E4kXZYcP9 and other peacefully protesting channels. — Pavel Durov (@durov) December 31, 2017

Ранее 31 декабря стало известно о блокировке двух иранских каналов в Telegram. Речь идет о amadnews и его резерве – amadnews1.

Портал iz.ru писал о том, что 28 декабря в Иране начались массовые антиправительственные митинги. Протестуюущие недовольны экономической ситуацией в стране. Демонстрации прошли в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане и Реште.