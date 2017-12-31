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Акции протеста идут третий день подряд в Иране

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Фото: Global Look Prees/Ralf Hirschberger
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Жители Ирана выходят на уличные протесты третий день подряд. Они начались как акции против повышения цен, но уже вскоре переросли в полноценные митинги против государственной власти, передает Reuters.

Первая демонстрация прошла 28 декабря в городе Мешхед. Затем акции протеста прошли в Тегеране, Исфахане, Йезде и других крупных городах страны. Нередко выступления приводили к стычкам с полицией, которая в итоге задержала несколько десятков человек.

По данным СМИ, уже были застрелены два демонстранта. 

В субботу, 30 декабря, президент США Дональд Трамп раскритиковал аресты участников акций протеста в Иране. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

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