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В твиттере Трампа появились жесткие высказывания в адрес правительства Ирана

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг жесткой критике аресты участников акций протеста в Иране. Видео выступления американского лидера на заседании ООН опубликованы в микроблоге президента в Twitter.

«Весь мир понимает, что мирные жители Ирана хотят перемен, а собственный народ — это то, чего иранское правительство боится больше всего, помимо огромной военной мощи Соединенных Штатов… Деспотичные режимы не могут длиться вечно, и настанет тот день, когда перед иранским народом встанет выбор. Мир следит!» — сказано в сообщении.

Недавно в иранском Мешхеде 200 человек провели акцию протеста, в ходе которой выкрикивали лозунги против правительства и выражали протест экономической ситуации в стране. 52 человека были арестованы.

Трамп и Госдепартамент США осудили подобные действия иранских властей. Глава американского государства обвинил правительство Ирана в «растрате национального богатства ради финансирования терроризма за границей».

«Иранское правительство должно уважать права своего народа, включая право на самовыражение», — написал американский лидер в Twitter.

В ведомстве призвали «все народы публично поддержать иранский народ и его стремление к основным правам», а Иран назвали «экономически угнетенной страной-изгоем», которая «экспортирует насилие, кровопролитие и хаос».

Как сообщал портал iz.ru, МИД РФ порекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в крупных городах страны, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт.

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