В твиттере Трампа появились жесткие высказывания в адрес правительства Ирана

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг жесткой критике аресты участников акций протеста в Иране. Видео выступления американского лидера на заседании ООН опубликованы в микроблоге президента в Twitter.

«Весь мир понимает, что мирные жители Ирана хотят перемен, а собственный народ — это то, чего иранское правительство боится больше всего, помимо огромной военной мощи Соединенных Штатов… Деспотичные режимы не могут длиться вечно, и настанет тот день, когда перед иранским народом встанет выбор. Мир следит!» — сказано в сообщении.

The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most.... pic.twitter.com/W8rKN9B6RT