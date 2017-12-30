В твиттере Трампа появились жесткие высказывания в адрес правительства Ирана

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг жесткой критике аресты участников акций протеста в Иране. Видео выступления американского лидера на заседании ООН опубликованы в микроблоге президента в Twitter.

«Весь мир понимает, что мирные жители Ирана хотят перемен, а собственный народ — это то, чего иранское правительство боится больше всего, помимо огромной военной мощи Соединенных Штатов… Деспотичные режимы не могут длиться вечно, и настанет тот день, когда перед иранским народом встанет выбор. Мир следит!» — сказано в сообщении.

The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most.... pic.twitter.com/W8rKN9B6RT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2017 г.

Недавно в иранском Мешхеде 200 человек провели акцию протеста, в ходе которой выкрикивали лозунги против правительства и выражали протест экономической ситуации в стране. 52 человека были арестованы.

Трамп и Госдепартамент США осудили подобные действия иранских властей. Глава американского государства обвинил правительство Ирана в «растрате национального богатства ради финансирования терроризма за границей».

«Иранское правительство должно уважать права своего народа, включая право на самовыражение», — написал американский лидер в Twitter.

В ведомстве призвали «все народы публично поддержать иранский народ и его стремление к основным правам», а Иран назвали «экономически угнетенной страной-изгоем», которая «экспортирует насилие, кровопролитие и хаос».

Как сообщал портал iz.ru, МИД РФ порекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в крупных городах страны, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт.