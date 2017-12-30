МИД призывает избегать мест скопления людей в Иране из-за протестов

МИД РФ порекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Иране в связи с проходящими в стране акциями протеста. Соответствующее сообщение размещено на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

«Вызванные социальным недовольством манифестации проходят на улицах крупных городов страны, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт. Имеют место столкновения протестующих с полицией. Рекомендуется сохранять бдительность и не посещать места массового скопления людей», — сообщает ситуационно-кризисный центр министерства.

Недавно в иранском Мешхеде 200 человек провели акцию протеста, в ходе которой выкрикивали лозунги против правительства и выражали протест экономической ситуации в стране. 52 человека были арестованы.

Ранее аресты участников акций осудили президент США Дональд Трамп и Госдепартамент. Глава американского государства обвинил иранское правительство в «растрате национального богатства ради финансирования терроризма за границей». В ведомстве призвали «все народы публично поддержать иранский народ и его стремление к основным правам».