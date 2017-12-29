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Израиль и США подписали секретное соглашение по сдерживанию Ирана

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Специальная секретная программа по сдерживанию Ирана была подписана Израилем и США.

Информацию об этом распространил Десятый израильский телеканал в пятницу, 29 декабря.

Переговоры между израильской делегацией и чиновниками Вашингтона прошли еще в ноябре, сообщает «РИА Новости».

«Израиль и США тщательно следят за тенденциями и процессами в регионе, особенно за Ираном, и они сформулировали финальные тезисы по стратегической политике в отношении этих вызовов», — приводит издание слова одного из израильских чиновников.

Стороны будут следить за иранской ядерной и баллистической программами, а также поставками вооружения в регион.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля.

23 декабря телеканал CNN опубликовал данные опроса, в которых действия администрации Белого дома поддержали 44% респондентов, 45% выступили против. Перенос посольства в Иерусалим одобрили лишь 36% опрошенных. Против выступили 49% американцев, передает «РИА Новости».

Две трети респондентов полагают, что США должны занимать нейтральную сторону в конфликте Израиля и Палестины. При этом 24% в споре поддерживают Израиль и лишь 2% — Палестину.

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