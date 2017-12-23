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СМИ: ВВС Израиля атаковали сирийский объект на Голанских высотах

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Фото: Global Look Press/Sara Lemel
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Израильские ВВС нанесли удар по неназванному сирийскому военному объекту в районе Кунейтры на Голанских высотах, сообщило ливанское агентство Эль-Нашра.

«Атака ВВС Израиля обошлась без каких-либо человеческих жертв», — цитирует «РИА Новости» сообщение ливанских СМИ.

Голанские высоты — спорная территория, которую считают своей Израиль и Сирия. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал две трети этого региона, ранее подконтрольного Дамаску. ООН не признала аннексии. Де-юре Израиль и Сирия до сих пор находятся в состоянии войны, но активные и масштабные боевые действия не ведутся.

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