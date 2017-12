Трамп осудил арест митингующих в Иране

Президент США Дональд Трамп раскритиковал аресты участников акций протеста в Иране. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«Многие сообщают о мирных протестах, организованных гражданами Ирана, которым надоел коррупционный режим и растрата национального богатства ради финансирования терроризма за границей. Иранское правительство должно уважать права своего народа, включая право на самовыражение. Мир смотрит!», - написал американский лидер, сопроводив сообщение хэштегом #IranProtests (протесты в Иране).

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests