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Трамп осудил арест митингующих в Иране

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал аресты участников акций протеста в Иране. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«Многие сообщают о мирных протестах, организованных гражданами Ирана, которым надоел коррупционный режим и растрата национального богатства ради финансирования терроризма за границей. Иранское правительство должно уважать права своего народа, включая право на самовыражение. Мир смотрит!», - написал американский лидер, сопроводив сообщение хэштегом #IranProtests (протесты в Иране).

Ранее схожую позицию выразили в американском Госдепартаменте, призвав «все народы публично поддержать иранский народ и его стремление к основным правам». В сообщении Иран был назван «экономически угнетенной страной-изгоем», которая «экспортирует насилие, кровопролитие и хаос».

Недавно в иранском Мешхеде 200 человек провели акцию протеста, в ходе которой выкрикивали лозунги против правительства и выражали протест экономической ситуации в стране. 52 человека были арестованы.

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