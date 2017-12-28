Тиллерсон подтвердил корректировку США ядерного соглашения с Ираном

Соединенные Штаты работают над устранением недостатков многостороннего соглашения о мирном характере иранской ядерной программы. Об этом госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил в своей статье, опубликованной 27 декабря в The New York Times.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США намерены «восстановить альянсы» со своими партнерами на Ближнем Востоке и, исходя из этого, собираются скорректировать «ущербную иранскую сделку».

«Мы продолжим работать с нашими союзниками и с конгрессом над поиском решений по устранению множества недостатков ядерной сделки, выстраивая при этом объединенные усилия, направленные на то, чтобы наказать Иран за нарушения обязательств, связанных с программой по разработке баллистических ракет, и за его дестабилизирующие действия в регионе», — написал Тиллерсон.

Госсекретарь уже заявлял о том, что США пытаются «исправить к лучшему» ядерную сделку с Ираном.

Соглашение об иранской ядерной программе было заключено 14 июля 2015 года. Его подписали Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Несмотря на то, что по мнению экспертов МАГАТЭ, Иран выполняет все обязательства по ядерной сделке, в октябре президент США Дональд Трамп назвал вполне реальной полную отмену ядерного соглашения с Ираном.