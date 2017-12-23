Джонсон выразил надежду на сотрудничество с РФ по Ирану и КНДР

Британский Министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Россия и Великобритания могли бы сотрудничать по ряду серьезных проблем, включая иранскую сделку по атому.

«Сделка жива, но она требует поддержки и работы», — сказал Джонсон в эфире телеканала «Россия 1».

Он также добавил, что такая работа необходима и для разрешения проблемы КНДР.

«Вот над чем Соединенное королевство и Россия могли бы поработать вместе», — подчеркнул Джонсон.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители британского внешнеполитического ведомства, которые посетили Москву 22 декабря с визитом были «мимимишными».