Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 75 человек

Число пострадавших в результате землетрясения на севере Ирана возросло до 75 человек.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство ISNA.

Отмечается, что 53 пострадавших получили медицинскую помощь на месте, 22 человека находятся в больницах.

По данным сейсмологического центра Ирана, землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 27 декабря ночью неподалеку от Тегерана — в провинции Альборз. Ранее сообщалось о 56 пострадавших и одном погибшем.

Землетрясение также произошло на севере Ирана 20 декабря. Тогда пострадали около 100 человек. Один человек погиб.