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Министр обороны Израиля обвинил Иран в поставках снарядов в сектор Газа

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Tobias Hase
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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что последний обстрел из палестинского сектора Газа по территории Израиля был совершен с использованием снарядов, произведенных в Иране.

Обстрел был совершен 29 декабря.

«Вчера были выпущены три минометных снаряда, и хуже всего то, что речь идет о снарядах иранского производства, которые они (иранцы. — Ред.) поставили в сектор Газа», — цитирует «РИА Новости» министра.

При этом какие именно группировки выпустили якобы иранские снаряды по Израилю — не уточняется.

Всего в пятницу из сектора Газа были выпущены три ракеты, две из них перехватили системы ПРО Израиля, одна упала на территории западного региона Негеве.

В ответ на ракетный обстрел израильские военные при помощи танков и средств ВВС поразили две цели движения ХАМАС в Газе.

Взаимные ракетные обстрелы Израиля и сектора Газа участились после начала палестинских протестов из-за решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады.

При этом 17 декабря глава Минобороны Израиля заявил, что намерен завершить «игру в пинг-понг» ракетами с сектором Газа.

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