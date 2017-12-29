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Израильские военные перехватили две палестинские ракеты

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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
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Две ракеты, запущенные в сторону Израиля с территории Сектора Газа, перехватили израильские военные. Всего по территории Израиля были запущены три ракеты, третья попала в здание, данных о пострадавших пока нет.

Сирены о ракетной атаке сработали в районах Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев, сообщает «Федеральное агентство новостей». Две палестинские ракеты сбила система противовоздушной обороны «Железный купол», говорится в сообщении.

В пятницу стало известно, что специальная секретная программа по сдерживанию Ирана подписана Израилем и США.

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