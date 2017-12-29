Израильские военные перехватили две палестинские ракеты
Две ракеты, запущенные в сторону Израиля с территории Сектора Газа, перехватили израильские военные. Всего по территории Израиля были запущены три ракеты, третья попала в здание, данных о пострадавших пока нет.
Сирены о ракетной атаке сработали в районах Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев, сообщает «Федеральное агентство новостей». Две палестинские ракеты сбила система противовоздушной обороны «Железный купол», говорится в сообщении.
В пятницу стало известно, что специальная секретная программа по сдерживанию Ирана подписана Израилем и США.