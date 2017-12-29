Израильские военные перехватили две палестинские ракеты

Две ракеты, запущенные в сторону Израиля с территории Сектора Газа, перехватили израильские военные. Всего по территории Израиля были запущены три ракеты, третья попала в здание, данных о пострадавших пока нет.

Сирены о ракетной атаке сработали в районах Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев, сообщает «Федеральное агентство новостей». Две палестинские ракеты сбила система противовоздушной обороны «Железный купол», говорится в сообщении.

BREAKING: Israeli army strikes Hamas targets after Gaza rocket hits building in southern Israel https://t.co/FQLmIgJqXn — Haaretz.com (@haaretzcom) December 29, 2017

В пятницу стало известно, что специальная секретная программа по сдерживанию Ирана подписана Израилем и США.