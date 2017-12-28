В Палестине назвали провокациями решения США по Иерусалиму

Палестинский народ не поддастся на провокации со стороны США и продолжит оказывать сопротивление израильской оккупации. Об этом заявил министр по делам заключенных Палестины Исса Карак.

«Палестинский народ не поддастся на американские провокации, не отступит перед лицом израильской оккупации и продолжит сопротивление вплоть до реализации всех своих прав, включая создание государства со столицей в Иерусалиме», — цитирует Карака агентство ТАСС.

Министр раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства из Тель-Авива. Карак заявил, что «США показали себя союзником и сторонником израильской оккупации, а не спонсором мирного процесса в регионе».

Напомним, американский лидер сделал громкие заявления 6 декабря. 13 декабря состоялся чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, во время которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сделать Иерусалим столицей Палестины. 21 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия Вашингтона.