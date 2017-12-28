Прямой эфир
Сюжет:

В Палестине назвали провокациями решения США по Иерусалиму

0
Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Палестинский народ не поддастся на провокации со стороны США и продолжит оказывать сопротивление израильской оккупации. Об этом заявил министр по делам заключенных Палестины Исса Карак.

«Палестинский народ не поддастся на американские провокации, не отступит перед лицом израильской оккупации и продолжит сопротивление вплоть до реализации всех своих прав, включая создание государства со столицей в Иерусалиме», — цитирует Карака агентство ТАСС.

Министр раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства из Тель-Авива. Карак заявил, что «США показали себя союзником и сторонником израильской оккупации, а не спонсором мирного процесса в регионе».

Напомним, американский лидер сделал громкие заявления 6 декабря. 13 декабря состоялся чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, во время которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сделать Иерусалим столицей Палестины. 21 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия Вашингтона.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боливия раскритиковала решение Гватемалы о переносе посольства в Иерусалим
Лукашенко назвал странным решение Трампа по Иерусалиму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017