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Власти Ирана обвинили «иностранных агентов» в смерти протестующих

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Фото: REUTERS
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Власти Ирана заявили, что в смерти двух человек в ходе протестов виновны «иностранные агенты». Об этом заявил замгубернатора провинции Лорестан Хабиболла Ходжастехпур.

«Полиция и силы безопасности не делали никаких выстрелов. Мы обнаружили доказательства причастности врагов революции, групп Такфири и иностранных агентов в этом столкновении», — цитирует Ходжастехпура «Газета.ру».

В воскресенье, 31 декабря, стало известно о гибели двух человек в ходе антиправительственных демонстраций в городе Доруд. Замгубернатора Лорестана подчеркнул, что представители сил безопасности не стреляли по толпе.

В свою очередь в Корпусе Стражей Исламской революции заявили, что гибель демонстрантов была вызвана стрельбой, которую открыла группа неизвестных. По их версии, эти люди пришли на акцию протеста, а затем принялись беспорядочно стрелять по протестующим и по резиденции местных властей.

Портал iz.ru писал о том, что 28 декабря в Иране начались массовые антиправительственные митинги. Протестуюущие недовольны экономической ситуацией в стране. Демонстрации прошли в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане и Реште.

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