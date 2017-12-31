Трамп заявил об антитеррористической направленности протестов в Иране
Президент США Дональд Трамп полагает, что протесты в Иране были спровоцированы недовольством населения из-за сотрудничества властей страны с террористами. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.
«Массовые протесты в Иране. Люди наконец стали с большей осмысленностью относиться к тому, что их деньги и богатство разворовывают и растрачивают на терроризм. Похоже, они не станут больше этого терпеть. США очень внимательно следят за нарушениями прав », — сообщил Дональд Трамп.
Власти США ранее уже неоднократно обвиняли иранское руководство в поддержке терроризма. 30 декабря Дональд Трамп подверг критике задержания участников протестов в Иране.
Массовые антиправительственные митинги проходят в иранских городах с 28 декабря, были задержаны несколько десятков человек.