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Трамп заявил об антитеррористической направленности протестов в Иране

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп полагает, что протесты в Иране были спровоцированы недовольством населения из-за сотрудничества властей страны с террористами. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Массовые протесты в Иране. Люди наконец стали с большей осмысленностью относиться к тому, что их деньги и богатство разворовывают и растрачивают на терроризм. Похоже, они не станут больше этого терпеть. США очень внимательно следят за нарушениями прав », — сообщил Дональд Трамп.

Власти США ранее уже неоднократно обвиняли иранское руководство в поддержке терроризма. 30 декабря Дональд Трамп подверг критике задержания участников протестов в Иране.

Массовые антиправительственные митинги проходят в иранских городах с 28 декабря, были задержаны несколько десятков человек.

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