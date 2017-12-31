Трамп заявил об антитеррористической направленности протестов в Иране

Президент США Дональд Трамп полагает, что протесты в Иране были спровоцированы недовольством населения из-за сотрудничества властей страны с террористами. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Массовые протесты в Иране. Люди наконец стали с большей осмысленностью относиться к тому, что их деньги и богатство разворовывают и растрачивают на терроризм. Похоже, они не станут больше этого терпеть. США очень внимательно следят за нарушениями прав », — сообщил Дональд Трамп.

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017

Власти США ранее уже неоднократно обвиняли иранское руководство в поддержке терроризма. 30 декабря Дональд Трамп подверг критике задержания участников протестов в Иране.

Массовые антиправительственные митинги проходят в иранских городах с 28 декабря, были задержаны несколько десятков человек.