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Власти Ирана заблокировали Instagram

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Фото: ТАСС/Jaap Arriens
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Власти Исламской республики Иран (ИРИ) заблокировали в стране соцсеть Instagram. Блокировка популярной соцсети состоялась на фоне массовых протестов, проходящих третий день в крупных городах Ирана.

Решение о блокировке Instagram принято из соображений «поддержания мира и охраны граждан», сообщила «Газета.ру». На блокировку Ираном соцсети пока никак не отреагировали руководители Facebook, являющиеся собственниками Instagram.

Ранее сообщалось, что создатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти Ирана заблокировали доступ к мессенджеру на территории страны.

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