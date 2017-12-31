Власти Ирана заблокировали Instagram

Власти Исламской республики Иран (ИРИ) заблокировали в стране соцсеть Instagram. Блокировка популярной соцсети состоялась на фоне массовых протестов, проходящих третий день в крупных городах Ирана.

Решение о блокировке Instagram принято из соображений «поддержания мира и охраны граждан», сообщила «Газета.ру». На блокировку Ираном соцсети пока никак не отреагировали руководители Facebook, являющиеся собственниками Instagram.

Ранее сообщалось, что создатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти Ирана заблокировали доступ к мессенджеру на территории страны.