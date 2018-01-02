МИД Пакистана назвал причины резких высказываний Трампа в адрес страны

Причина резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Исламабада — в поражении США в Афганистане, уверен министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.

«Трамп разочарован поражением США в Афганистане. Это единственная причина, по которой он бросается обвинениями в сторону Пакистана», — заявил министр.

По его мнению, в Афганистане «возможно только мирное решение», в то время как США «компенсируют свой провал, расширяя свое военное присутствие».

«Мы уже сказали США, что не будем делать (для них) больше», — цитирует ТАСС заявление главы МИД Пакистана.

Асиф уточнил, что средства, перечисляемые США, содержат в том числе платежи за использование американскими военными пакистанской инфраструктуры.

Военная операция в Афганистане начата осенью 2001 года как ответная мера на террористическую атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке. По оценкам Пентагона, на кампанию потрачено около $680 млрд. За 16 лет боевых действий погибли более 2,3 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.

Как сообщал iz.ru, 1 января президент США отказал в дальнейшей финансовой поддержке Пакистану, поскольку, по его мнению, Исламская республика не помогала в борьбе с терроризмом и укрывала боевиков из соседнего Афганистана.

Из-за слов Трампа МИД Пакистана вызвал на экстренную аудиенцию посла США в стране.