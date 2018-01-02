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США пока не перечислят Пакистану $255 млн. на борьбу с терроризмом

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Фото: REUTERS/Naseer Ahmed
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Администрация американского лидера Дональда Трампа пока не перечислит Пакистану 255 млн долларов. Эти деньги должны были пойти на поддержку в борьбе с терроризмом.  

 Как сообщают американские СМИ, президент дал понять, что США ожидают от Пакистана решительных действий в противостоянии террористам на своей территории. Кроме того, администрация Трампа добавила, что будет внимательно оценивать «уровень сотрудничества со стороны Пакистана», добавил он.

Оглашая 18 декабря Стратегию нацбезопасности, Трамп счел нужным посоветовать Пакистану быть сговорчивее в вопросах борьбы с терроризмом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил, что не считает Иран успешной страной и предположил, что там настало время для перемен.

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