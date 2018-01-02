МИД Пакистана вызвал посла США в связи с критическим заявлением Трампа

МИД Пакистана вызвал американского посла в стране из-за публикации президента США Дональда Трампа с критикой в отношении Исламабада.

По данным местной газеты News International, посол США Дэвид Хэйл был вызван в МИД страны в понедельник вечером. Таким образом, внешнеполитическое ведомство выразило протест в связи с «необоснованными обвинениями» Трампа в отношении Пакистана.

Как ранее писал портал iz.ru, президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут оказывать финансовую поддержу Пакистану.По словам американского лидера, Исламская республика не помогала в борьбе с терроризмом и укрывала боевиков из Афганистана.