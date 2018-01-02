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Один американский военный погиб и четверо пострадали в Афганистане

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Фото: The USA Army/Task Force Currahee Public Affairs Office/Spc. Luther L. Boothe Jr./flickr.com
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Один американский военный погиб, еще четверо получили ранения при боях в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба ВС США.

«Один военнослужащий США погиб, еще четыре получили ранения во время боестолкновений в Ачине, провинции Нангархар 1 января», — передает «РИА Новости» слова из сообщения. 

Как отмечает агентство, в миссии НАТО «Решительная поддержка» сообщили, что состояние двух раненых военнослужащих стабильное, а еще двое уже вернулись к исполнению обязанностей.

Как сообщал портал iz.ru, вице-президент США Майк Пенс в конце декабря заявил, что Вашингтон сохранит военное присутствие в Афганистане до полного освобождения страны от террористов. 

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