Один американский военный погиб и четверо пострадали в Афганистане

Один американский военный погиб, еще четверо получили ранения при боях в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба ВС США.

«Один военнослужащий США погиб, еще четыре получили ранения во время боестолкновений в Ачине, провинции Нангархар 1 января», — передает «РИА Новости» слова из сообщения.

Как отмечает агентство, в миссии НАТО «Решительная поддержка» сообщили, что состояние двух раненых военнослужащих стабильное, а еще двое уже вернулись к исполнению обязанностей.

Как сообщал портал iz.ru, вице-президент США Майк Пенс в конце декабря заявил, что Вашингтон сохранит военное присутствие в Афганистане до полного освобождения страны от террористов.