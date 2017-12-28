Число жертв двойного взрыва в Кабуле возросло до 40 человек

По меньшей мере 40 человек стали жертвами двойного теракта в Кабуле. Об этом передает телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД.

Сообщается, что в результате терактов пострадали 30 человек. Первое взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником утром в четверг, 28 декабря, на западе Кабула. По предварительным данным, целью атаки стало местное информационное агентство Sada-i-Afghan и культурный центр.

Позднее сработали две магнитные мины, установленные на стенах культурного центра. Сообщается, что все жертвы погибли при первом теракте.

Портал iz.ru писал о том, что правительственным силам Афганистана за последние сутки удалось ликвидировать не менее 86 боевиков, в том числе трех полевых командиров движения «Талибан» (запрещено в РФ). В ходе спецоперации были задержаны семь человек и более 30 были ранены.