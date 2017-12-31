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Не менее 10 человек погибли при взрыве на похоронах в Афганистане

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Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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Как минимум десять человек погибли при взрыве на похоронах в Афганистане, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на местные СМИ.

Инцидент произошел около днем на кладбище Мукам Хан. Смертник подорвал себя во время погребального обряда представителя местных властей. Еще несколько человек получили ранения.

Обстоятельства взрыва выясняются.

Ранее портал iz.ru сообщал, что четверо подростков пострадали во время взрыва петард в Москве. Двое школьников 14 лет попали в больницу с рваными ранами пальцев, а пятиклассник получил открытые раны запястья и кисти.

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