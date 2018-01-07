Пхеньян представил Сеулу список своей делегации на переговорах

Северная Корея передала южнокорейской стороне поименный список делегации, которая будет представлять Пхеньян на межкорейских переговорах 9 января.

Делегацию возглавит председатель северокорейского Комитета по мирному объединению Кореи Ли Сон Гван.

Ранее главой южнокорейской делегации назначен министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн.

Местные СМИ уточнили, что на переговоры в приграничном Пханмунджоме вынесены вопрос участия национальной команды КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане и «некоторые двухсторонние проблемы», сообщает «Интерфакс».

Напомним, что делегация Национального олимпийского комитета КНДР предварительно провела переговоры с МОКом по вопросу участия северокорейских спортсменов в Играх.

С предложением встречи на высоком уровне выступили власти Южной Кореи, и КНДР ответила согласием. До этого по инициативе Пхеньяна восстановлена работа телефонной «горячей линии» в Пханмунджоме.

Как сообщал iz.ru, лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился «создать необходимые условия по улучшению отношений с Южной Кореей».