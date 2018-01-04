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Сеул будет взаимодействовать с США при налаживании диалога с КНДР

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Фото: REUTERS/Jung Yeon-Je
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Глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что Сеул намерен взаимодействовать с США в деле налаживания диалога с КНДР.

«Предстоит немалая работа, которая будет требовать тесного взаимодействия», — цитирует слова Кан Ген Хва Yonhap News Agency.

В то же время глава южнокорейского МИД подчеркнула, что межкорейские переговоры «неотделимы от совместных усилий по урегулированию ситуации на фоне ракетных и ядерных угроз КНДР».

Напомним, 3 января представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной «горячей линии» связи в приграничном пункте Пханмунджом.

Отмечается, что налаживание диалога связано с возможным участием сборной КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане. 

Ранее о намерении направить национальную сборную на Олимпиаду в ходе новогоднего обращения к нации заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

В свою очередь администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина поприветствовала готовность главы КНДР одобрить участие северокорейских спортсменов в Играх.

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