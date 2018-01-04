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Япония продолжит сотрудничество с КНР и Россией по корейской проблеме

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Cai Yang
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обрисовал будущую политику страны в связи с обострением ракетной угрозы со стороны КНДР и эскалацией корейского кризиса.

«Мы продолжим тесное сотрудничество с Россией и Китаем по северокорейской проблеме», — заверил японский политик.

Кроме того, он сообщил о планах «наращивать оборонный потенциал нашей страны». Вместе с тем, премьер пообещал продолжить «активную дипломатическую политику», направленную на изменение Пхеньяном текущего курса, сообщает ТАСС.

Как писал iz.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что санкции ряда стран в отношении КНДР приносят свои результаты. 12 декабря 2017 года правительство Японии утвердило новый пакет односторонних санкций в отношении Северной Кореи.

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