Япония изучает перспективы полномасштабной войны на Корейском полуострове

Власти Японии изучают перспективы полномасштабного военного конфликта на Корейском полуострове и принятие необходимых мер в таком случае. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Данный вопрос обсуждается на Совете нацбезопасности Японии при участии премьер-министра Синдзо Абэ.

Согласно данным агентства, Токио рассматривает варианты задействования сил самообороны для защиты Японии и военной поддержки США в боях с КНДР.

Японское правительство рассматривает четыре основных сценария начала войны на Корейском полуострове: упреждающий удар США по КНДР, вторжение Южной Кореи в Северную Корею, ракетный удар Пхеньяна по Японии и неизбежное столкновение военных Южной и Северной Корей.

На последнем заседании Совбеза Японии 21 декабря было принято решение обсудить допустимое число американских военных, которые будут переброшены на территорию Японии в качестве резерва в случае начала войны на Корейском полуострове.

В 2015 году парламент принял закон, позволяющий Силам самообороны Японии впервые со времен Второй мировой войны участвовать в боевых действиях для защиты «дружественных стран», даже если Япония не подвергается нападению.

28 декабря портал iz.ru сообщал, что Токио намерен начать производство собственных крылатых ракет и построить первый авианосец для защиты от КНДР.