СМИ сообщили о падении баллистической ракеты на город КНДР

Один из городов КНДР пострадал в результате неудачных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-12».

Как сообщает телеканал «Звезда», инцидент в Северной Корее произошел еще в апреле 2017 года. Отмечается, что ракета упала на северокорейский город Точкхон, население которого превышает 230 тыс. человек.

«Хвасон-12» якобы попал в промышленную зону города, однако все равно нанес значительный ущерб. При этом данных о погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее военные Южной Кореи заявили, что считают маловероятной подготовку КНДР к скорому ракетному испытанию, однако не могут полностью исключить возможность провокационных действий со стороны Пхеньяна.