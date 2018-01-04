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СМИ сообщили о падении баллистической ракеты на город КНДР

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Seung Il Ryu
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Один из городов КНДР пострадал в результате неудачных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-12».

Как сообщает телеканал «Звезда», инцидент в Северной Корее произошел еще в апреле 2017 года. Отмечается, что ракета упала на северокорейский город Точкхон, население которого превышает 230 тыс. человек. 

«Хвасон-12» якобы попал в промышленную зону города, однако все равно нанес значительный ущерб. При этом данных о погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее военные Южной Кореи заявили, что считают маловероятной подготовку КНДР к скорому ракетному испытанию, однако не могут полностью исключить возможность провокационных действий со стороны Пхеньяна.

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