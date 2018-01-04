Южнокорейские военные оценили возможность нового ракетного пуска КНДР

Военные Южной Кореи считают маловероятной подготовку КНДР к скорому ракетному испытанию, однако не могут полностью исключить возможность провокационных действий со стороны Пхеньяна.

«Не зафиксировано активности, на основании которой можно было бы предполагать, что Северная Корея готовит ракетную провокацию в ближайшее время», — приводит агентство Рёнхап заявление представителя объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Но Чэ Чон в ответ на слова постпреда США при ООН Никки Хейли о новом испытании северокорейских ракет.

Как сообщал портал iz.ru, ранее Хейли заявила, что США никогда не признают КНДР в качестве ядерной державы.