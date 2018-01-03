Клинцевич прокомментировал спор США и КНДР о размере ядерных кнопок

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что в ситуации с КНДР все ждут от США проявления здравого смысла, а не состязания в том, у кого размер ядерной кнопки больше.

По его словам, «США, как великой державе, не пристало равняться с КНДР величиной ядерной кнопки», потому что это не тот аргумент, который может убедить Ким Чен Ына.

«Все мы ждем, когда американцы выложат на стол куда более сильные козыри — здравый смысл и ответственность», — написал Клинцевич в Facebook.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп признал КНДР ядерной державой, когда написал, что его ядерная кнопка больше, чем у главы Северной Кореи Ким Чен Ына.