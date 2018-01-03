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Пушков прокомментировал спор США и КНДР о размере ядерных кнопок

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Фото: ТАСС/Александр Шалгин
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Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп признал КНДР ядерной державой, когда написал, что его ядерная кнопка больше, чем у главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Уже меряются кнопками. Заявив, что его ядерная кнопка больше, чем у Кима, Трамп де-факто признал КНДР ядерной державой. Политический успех Кима», — написал Пушков в Twitter.

Напомним, Ким Чен Ын в ночь на 1 января заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе и отметил, что наличие у Пхеньяна ядерного оружия помогает избежать войны с США. 

В свою очередь Трамп написал в Twitter адресованное лидеру КНДР сообщение, в котором напомнил, что у США тоже есть ядерная кнопка, но она «более мощная и работает».

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