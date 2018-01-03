Трамп заявил Ким Чен Ыну о «мощной и работающей» ядерной кнопке США

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter адресованное лидеру КНДР Ким Чен Ыну сообщение, в котором напомнил, что у США тоже есть ядерная кнопка, но она «более мощная и работает».

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе». Может кто-нибудь из представителей его истощенного и голодающего режима сообщить ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, она гораздо больше и более мощная, чем у него, и моя кнопка работает», — написал Трамп.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

Как сообщал портал iz.ru, Ким Чен Ын в ночь на 1 января заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе и отметил, что наличие у Пхеньяна ядерного оружия помогает избежать войны с США.