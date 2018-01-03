Трамп заявил Ким Чен Ыну о «мощной и работающей» ядерной кнопке США
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter адресованное лидеру КНДР Ким Чен Ыну сообщение, в котором напомнил, что у США тоже есть ядерная кнопка, но она «более мощная и работает».
«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе». Может кто-нибудь из представителей его истощенного и голодающего режима сообщить ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, она гораздо больше и более мощная, чем у него, и моя кнопка работает», — написал Трамп.
Как сообщал портал iz.ru, Ким Чен Ын в ночь на 1 января заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе и отметил, что наличие у Пхеньяна ядерного оружия помогает избежать войны с США.