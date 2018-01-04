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Пхеньян взял на себя инициирование переговоров с Южной Кореей

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Фото: REUTERS/Yonhap
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Состоялся второй разговор между представителями Южной Кореи и КНДР по восстановленной накануне «горячей линии» связи. В результате Пхеньян взял на себя инициирование дальнейших переговоров по этому каналу.

Звонок был сделан по инициативе Южной Кореи в 09:00 по местному времени (03:00 мск). Северяне сразу не ответили, но представитель Пхеньяна перезвонил через полчаса.

«Если есть что-то, о чем будет необходимо уведомить, мы с вами свяжемся», — процитировал слова северокорейского дипломата представитель южнокорейского министерства по делам объединения.

Обсуждения других тем, в том числе участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх, не произошло, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на информацию южнокорейского агентства Рёнхап.

Как сообщал iz.ru, накануне по инициативе Пхеньяна восстановлена работа «горячей линии» связи в приграничном пункте Пханмунджом. Первый звонок сделала северокорейская сторона. Участники разговора  лишь удостоверились в том, что телефонная связь и факс работают в нормальном режиме.

Ранее Сеул предложил Пхеньяну 9 января провести переговоры.

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