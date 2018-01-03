Сеул оценил готовность КНДР к началу диалога

Южная Корея считает готовность Пхеньяна возобновить межкорейский диалог значительным прорывом и приветствует решение КНДР восстановить линию специальной связи в приграничном Пханмунджоме.

Об этом заявил официальный представитель президента Республики Корея. Заявление опубликовано агентством Рёнхап, сообщает ТАСС.

Южнокорейские СМИ сообщили, что долго простаивавшая линия связи будет открыта в 9:30 мск 3 января.

Цель этого шага — обсуждение участия спортсменов КНДР в Олимпийских играх 2018 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на северокорейских чиновников.

Как сообщал iz.ru, накануне Сеул предложил северному соседу провести переговоры на высоком уровне и начать их 9 декабря. Вашингтон скептически отнесся к возможному межкорейскому диалогу.