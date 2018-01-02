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МОК поддержал намерение КНДР участвовать в ОИ-2018

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует намерение КНДР принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя МОК, организация «приветствует взаимное намерение» Северной и Южной Кореи начать прямые переговоры, касающиеся участия атлетов из КНДР в предстоящей Олимпиаде.

«В этом контексте МОК продолжает обсуждения с Национальным олимпийским комитетом (НОК) КНДР. МОК оставляет в силе приглашение делегации НОК КНДР и в своё время примет окончательное решение», — отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщал портал iz.ru, южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин отдал поручение своему правительству начать подготовку к переговорам с КНДР о ее возможном допуске к предстоящим зимним Олимпийским Играх в Пхёнчхане.  

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