Белый дом опасается за психическое здоровье Ким Чен Ына

Граждане США должны переживать за психическое состояние Ким Чен Ына, но никак не президента США Дональда Трампа.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для представителей СМИ, лидер КНДР многократно выдвигал угрозы, тестируя ракеты множество раз за последние годы.

«Наш президент не струсит, не будет слабым и будет делать то, что обещал: защищать американцев», — добавила Сандерс в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление Трампа о том, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американский лидер Дональд Трамп прекрасно осведомлен относительно того, как работает «ядерная кнопка».