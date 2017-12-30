Белый дом отложил обжалование разрешения трансгендерам служить в армии

Администрация президента США Дональда Трампа отложила обжалование постановления суда Вашингтона, разрешающего трансгендерам служить в армии с 1 января 2018 года. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на департамент юстиции.

«Министерство обороны объявило, что опубликует независимое расследование данного вопроса в течение последующих нескольких недель. Поэтому вместо оспаривания временного постановления суда администрация решила подождать, пока Пентагон выпустит данный доклад», — приводит издание заявление департамента юстиции.

Отмечается, что Белый дом рассматривает возможность обжаловать разрешение в Верховном суде.

Ранее Американский союз гражданских свобод (ACLU) подал в суд от имени шести действующих военных на администрацию Трампа за запрет трансгендерам служить в армии. Правозащитники уверены, что таким образом Белый дом нарушает Конституцию США.

12 декабря суд Вашингтона отменил запрет президента.

Трамп в августе обнародовал правила, по которым в ВС будет восстановлен запрет на службу трансгендеров, отмененный ранее администрацией Барака Обамы.

Сам Дональд Трамп заявил, что привлечение к службе в армии трансгендеров может снизить эффективность службы в армии.