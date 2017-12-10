Учитель в Британии подал в суд на школу из-за ребенка-трансгендера

Британский учитель математики Джошуа Сатклиф, отстраненный от работы из-за того, что перепутал ученика-трансгендера с девочкой, подал иск в суд на школу, сообщили местные СМИ.

При этом, как сообщает Daily Mail, учитель заявил о том, что стал жертвой дискриминации по религиозному признаку, так как пострадал из-за своих убеждений. Руководство школы отказалось комментировать эту ситуацию, пишет «Газета.ру».

В ноябре стало известно, что преподавателю математики одной из школ Оксфордшира (графство на юге Великобритании) грозит увольнение из-за неправильного обращения к ученику-трансгендеру. Учитель по ошибке назвал мальчика девочкой.

Учитель на одном из уроков решил похвалить учащихся и сказал «Молодцы, девочки». Дети поправили преподавателя, указав на ребенка-трансгендера, и педагог принес ему свои извинения. Спустя шесть недель родители ребенка обратились с жалобой.