Белый дом прокомментировал заявление Трампа о «ядерной кнопке»

Американский лидер Дональд Трамп прекрасно осведомлен относительно того, как работает «ядерная кнопка».

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя твит президента, опубликованный в среду, Трамп знает о возможностях США. «Я могу сказать, что они более значительные, чем у Северной Кореи», — сообщила пресс-секретарь сотрудникам СМИ.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!