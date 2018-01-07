Япония поддержала желание КНДР участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане

Токио ценит намерение КНДР принять участие в предстоящих Олимпийских Играх в Пхёнчхане, заявил в воскресенье премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Мы ценим перемену [тона]», — отметил премьер, добавив, что японские власти продолжат оказывать давление на Пхеньян.

Как ранее сообщал портал iz.ru, КНДР заявила о готовности направить своих спортсменов на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане. Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству начать подготовку к переговорам с Пхеньяном о возможном допуске к участию в соревнованиях.