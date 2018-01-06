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Трамп поприветствовал первые переговоры КНДР с Южной Кореей

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает переговоры между КНДР и Республикой Корея по вопросу предстоящих зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Американский лидер выступил за то, чтобы переговоры привели к чему-то большему, сообщает ТАСС.

«Сейчас они говорят про Олимпийские игры. Это начало, большое начало. Если эти переговоры во что-то выльются — это будет прекрасно для всего человечества», — сказал Трамп по итогам встреч с членами своего кабинета и лидерами республиканцев в конгрессе.

Как сообщал портал iz.ru, ранее Трамп назвал диалог между Сеулом и Пхеньяном своей заслугой. Представители КНДР и Южной Кореи 3 января провели телефонный разговор по восстановленной «горячей линии» связи в приграничном пункте Пханмунджом.

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